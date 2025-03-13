教育部編2學習歷程教學手冊 提供高1高3生

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部次長葉丙成表示，與台大團隊合作編撰的2冊學習歷程系列教學手冊，今年起將印製提供給所有高中1年級（第1冊）和3年級學生（第2冊），同時開放電子檔線上下載。

108課綱在高中推動學習歷程制度，作為升大學的備審資料，屢有學生抱怨不知道撰寫重點是哪些，高中教師指導的方向與大專教授的想法有落差。教育部因此和台灣大學「作伙學」團隊合作編撰2冊手冊，讓高中生和家長更能了解制度。

葉丙成昨天深夜在臉書發文表示，手冊第1冊是「課程學習成果呈現指南」，主要幫助高中1年級學生準備學習歷程中的「課程學習成果」，113學年度所有高1學生都將獲得一本，於本月10日開始陸續送達各高中。

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第2冊是「大學申請入學第二階段準備指南」，針對高3學生設計，提供申請入學第二階段審查資料的實用建議，包括如何撰寫自述、勾選呈現給校系的資料等，於本月12日起陸續發送給全國的高3生。

葉丙成並強調，手冊提供的是學習歷程的建議方向，而不是模板，學子可以參考做出展現個人獨特性及素養能力的作品。相關資訊及電子檔可參考「作伙學」網站。（編輯：李亨山）1140313