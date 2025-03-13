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屏東打造身障平權無礙露營拖車 挑戰者號5月可租借

2025/3/13 13:10（3/13 13:31 更新）
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屏東縣政府打造全國第1台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，車內有無障礙盥洗室、床鋪及空調設備，提供身心障礙者外出露營友善措施，5月起開放租借。中央社記者李卉婷攝 114年3月13日
屏東縣政府打造全國第1台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，車內有無障礙盥洗室、床鋪及空調設備，提供身心障礙者外出露營友善措施，5月起開放租借。中央社記者李卉婷攝 114年3月13日
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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣政府打造全國第1台無障礙旅遊露營拖車，稱為「挑戰者號」，車內無障礙盥洗室、床鋪及空調設備，提供身心障礙者外出露營友善措施，5月起開放租借。

為提倡身心障礙者權利公約（CRPD）「公平參與、機會平等、權益保障」理念，屏東縣政府為打造全國第1台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，車內無障礙盥洗室、床鋪、空調設備及電動升降電視，還有上下露營拖車斜坡板設計，所有設計細節皆與身心障礙者共同討論。今天縣長周春米與身障者一起展示「挑戰者號」。

周春米會中致詞表示，縣府從民國105至107年連續辦理身障者浮潛活動、109年規劃第20屆脊髓損傷者全國運動大會、110年全國輪椅壘球賽、111年全國聽障保齡球賽、112年身障者藝術作品展「異想之境－共融遊藝場」等活動，皆以讓身心障礙者能落實平權無礙生活出發。

周春米說，有感近年來OUTDOOR露營風盛行，並透過身障者了解到，對於露營活動的嚮往，但肢體障礙者礙於行動不便，露營活動卻是很大挑戰，也因此催生了全國第1台無障礙旅遊露營拖車；未來也會策劃，讓身障者可在屏北露營、到屏南觀星等活動。

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社會處表示，露營旅遊復康巴士預計今年5月開放預約租借，讓身障者揪團露營更便利，也能體驗參與各樣活動，落實社會融合精神及身心障礙者平等參與的權利。

縣府提及，15及16日在賽嘉樂園也會舉辦身心障礙旅遊OUTDOOR露營活動，約120名身心障礙者及陪伴參加，共計約35座帳篷，現場除展示無障礙旅遊露營拖車，還有DJ帶來電音歌曲串燒、川劇變臉秀等，帶給身心障礙者獨特露營體驗。（編輯：陳仁華）1140313

周春米
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