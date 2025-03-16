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台南農產東京食品展締佳績 4天接單4.2億元創新高

2025/3/16 18:33（3/16 19:21 更新）
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台南市政府16日統計，2025日本東京國際食品展台南館在4天展期累計成交額達新台幣4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6000公噸，創歷年參展最亮眼成績。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月16日
台南市政府16日統計，2025日本東京國際食品展台南館在4天展期累計成交額達新台幣4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6000公噸，創歷年參展最亮眼成績。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市農特產品業者參加2025年日本東京國際食品展，市府統計4天展期累計成交額達新台幣4.2億元，其中鮮果及加工果訂單超過6000公噸，創下歷年參展最亮眼成績。

台南市政府今天發布新聞稿指出，這次東京食品展台南館推廣許多特色農產品，包含蜜棗、鳳梨鮮果、冷凍果丁、果汁冬瓜茶磚、地瓜系列、蕎麥系列、文旦系列及水產品等，展現豐富產品魅力，這些產品的好品質獲國際買家青睞。

市府指出，此次在展期前3天成交金額就突破3億元，超過去年4天參展成績，而在此次東京食品展結束最終估算，累計成交額達4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6000公噸，創歷年參展最亮眼成績。

市府指出，此次特別受矚目產品包括楠西蜜棗，經過14天低溫檢疫直送日本，依然保持鮮甜多汁風味；玉井芒果乾經過獨特烘焙技術，鎖住原味香甜，現場試吃活動吸引國際買家熱烈詢問。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，近年市府著重農產品外銷，尤其是加工食品，將水果加工以延長保質期和方便食用，可有效幫助國內產銷平衡，價格穩定，實質幫助農民。

黃偉哲指出，台南農產品品質優良，這次參展能在海外市場獲得關注與支持，對農民是一大鼓舞，且參展創下歷年來最好成績，是多年累積耕耘結果，市府團隊將持續推動行銷，讓台南農產品在全球市場大放異彩。（編輯：黃名璽）1140316

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