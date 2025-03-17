嘉市府與國家中醫所簽備忘錄 盼建中草藥研發廊道

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市政府與衛福部國家中醫藥研究所共同推動國家中醫藥產業發展，今天在市府簽訂合作備忘錄，國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，盼以嘉義中心，為台灣建立一個中草藥研發廊道。

嘉義市政府攜手衛生福利部國家中醫藥研究所於下午在市府簽訂合作備忘錄，市長黃敏惠、國家中醫藥研究所長蘇奕彰代表簽訂，國立嘉義大學校長林翰謙，以及嘉義市中醫師公會、台灣中藥臨床學會等產官學代表出席見證。

蘇奕彰致詞表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研發「清冠一號」，總統賴清德昨天更在國醫節慶祝大會說明服用清冠一號的感受。

賴總統昨天表示，在感染COVID-19時，吃了「清冠一號」的藥粉，馬上就有非常神奇的感覺，整個肺部好像開起來。

蘇奕彰認為，「清冠一號」讓曾經沒落的中醫藥產業，重新被國人乃至於全世界所重視。

蘇奕彰指出，副總統蕭美琴在美國擔任駐美代表時，正值疫情期間，國家中醫藥研究所團隊也寄很多「清冠一號」至代表處，支持在美的國人維護健康及防疫外，部分「清冠一號」也分送給在美的各國大使館。

蘇奕彰說，未來以嘉義為中心，為台灣建立一個中草藥研發廊道，帶動整個產業，以及整體的基礎建設，希望以5年時間完成。

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黃敏惠表示，嘉義市是中草藥多元種植的最佳實驗場域，鄰近可種植中草藥廣大面積的嘉義縣和雲林縣，以及國內中藥廠密度最高的台南市，嘉義市具有絕佳的樞紐位置，因此從中醫藥產業研發到出產，嘉義市將扮演關鍵角色。

嘉義市政府與國家中醫藥研究所的合作備忘錄，包含協助在嘉義市設立基地，推展嘉義地區中草藥種植與中醫藥研究發展。結合雲嘉南中草藥農業、生技製藥產業與中西醫療體系，推動中醫藥產業鏈整合。推動中醫藥在健康管理、預防醫學及養生保健、醫療照護領域的應用與發展。發展中醫藥產業鏈相關人才與團隊培養合作。（編輯：李錫璋）1140317