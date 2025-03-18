台大繁星推薦錄取397人 19個缺額、2系無人錄取

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（中央社記者許秩維台北18日電）台灣大學今天公告114學年繁星推薦第1至7類錄取結果，626人報名，錄取397人，8系共出現19個缺額，包含2系無人錄取，宜蘭慈心華德福實驗高中首次有學生錄取台大。

大學甄選入學委員會公告114學年大學繁星推薦第1類至第7類學群錄取結果和第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，第1類至第7類學群共有1萬5455個名額，2萬2317人報名，錄取1萬4309名一般生，錄取率64.12%。

台大教務處註冊組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大114學年繁星推薦提供434個名額，約占台大整體名額的12.44%，名額和比率都較113學年提升；繁星第1類至第7類有416個名額，626人（2810人次）報名，錄取397人，錄取率66.45%。

缺額的部分，李宏森提到，台大114學年繁星第1至7類有19個缺額，比113學年（26個）略減，缺額落在管理學院1個系、理學院3個系、工學院1個系、生農學院3個系；其中，生物環境系統工程系和植物病理與微生物系無人錄取，主因是學系設定的標準較高，導致報名人數偏低。

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觀察台大各校系的錄取和篩選結果，李宏森指出，97.5%的繁星推薦錄取生在校成績落在前10%，最低的落在前18%，通過醫學系第1階段篩選和錄取電機系的學生，在校成績都是校排前1%，且最低都是學測4科合計59級分。

李宏森指出，今年有242所高中的學生透過繁星推薦錄取台大，其中，宜蘭縣慈心華德福實驗高中首次有學生錄取台大；根據學校近幾年觀察，繁星推薦錄取生表現最好，因此學校也會鼓勵各系增加繁星管道名額，希望115學年能微幅調升台大繁星管道總名額。（編輯：管中維）1140318