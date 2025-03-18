義大利科學展覽會 南一中學生研究獲大會金牌獎

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（中央社記者許秩維台北18日電）台灣科學教育館今天表示，2025年義大利科學展覽會近日在義大利舉行，台南一中學生呂家瑋和賴楚元以「大『逆』不道－局部逆境下植物體內傳訊與物質分配機制」作品獲大會金牌獎。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，歷史悠久的義大利科學展覽會今年3月15日至17日在米蘭舉行，有世界各國的頂尖青年科學家參與競賽；科教館也透過1月底舉辦的「2025年台灣國際科學展覽會」選拔學生代表台灣參賽。

台南一中學生呂家瑋和賴楚元的作品「大『逆』不道－局部逆境下植物體內傳訊與物質分配機制」，以品萍為材料，探討在銅離子逆境下母葉與子葉間的體內傳訊與物質分配機制，發現當母葉遭遇局部逆境時會釋放健康子葉，子葉遭遇局部逆境時，母葉會選擇保留子葉並持續送物質助其生存。

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科教館指出，評審認為此研究從提出問題、假說、實驗證實到討論，整體邏輯清晰，所得結果與分析皆合理，因此獲得青睞，除了榮獲大會金牌獎，更被參賽選手們票選為最喜愛的作品。

科教館長劉火欽提到，台灣學生在義大利科學博覽會獲得評審委員們肯定，他們對於科學研究的熱誠與積極分享的態度，充分展現台灣學生在科學領域的投入與創新發展的實力。科教館將持續推動學生參與國際科學活動，提升學生國際交流機會與能力。（編輯：張雅淨）1140318