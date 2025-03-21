微風南山精品超市3月底收攤 曾號稱全亞洲最大【獨家】

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（中央社記者何秀玲台北21日電）微風南山2019年開出號稱全亞洲最大精品超市，將於3月底收攤，傳出由特力旗下HOLA特力和樂接手進駐。微風向中央社記者證實確有此事，但之後規劃暫無法透露；至於被傳要接手經營的HOLA，則表示暫無回應。

微風2001年在微風本館推出第一家「微風超市」，採精品定位，主打以各式歐日進口商品搶攻金字塔頂端顧客，成功建立品牌獨特性，更在百貨市場中切出全新格局，不但有許多貴婦名媛指名來此購物，且因不少米其林星級主廚會特地來此添購食材，獲得「米其林主廚超市」美名。

微風超市除了在微風本館之外，還在微風南京店以及微風南山店展店。其中，微風南山超市當年號稱是全亞洲最大精品超市，坪數高達2222坪，客人可至精肉櫃位挑選牛排，並有現場主廚代煎料理服務，也打造全台最大起士區，可體驗歐洲世界乳酪與世界三大火腿，定期舉辦不同國家的美食檔期，是信義區百貨頂級超市中品項最豐富。

微風南山超市將於3月底收攤，傳出由特力旗下HOLA特力和樂接手進駐。中央社記者何秀玲攝 114年3月21日

微風表示，微風南山超市因有其他規劃以及定期改裝計畫，決定結束營業，其他2間超市都正常營運，未來仍會持續以精緻高端的定位搶市。

有百貨業者表示，微風超市當年在微風本館推出台灣第一家精品頂級超市，堪稱是「帝王級」的存在，比同樣主打高端貴婦超市的JASONS（家樂福併購後改名為Mia C'bon），或遠東集團所引進香港頂級超市品牌city'super都還早。

業者指出，微風創立初始，曾找進一批日本主管，在2011年創立微風超市，最讓百貨業驚豔就是「選品能力」，因為微風超市就是能引進許多別家買不到的進口商品，起司、熟食、酒類幾乎都由自家進口，甚至很多品項市面上看不到，加上又有日本蔬果食品、歐洲食品等，成為獨特優勢。

「微風超市一直想出去開獨立店，但有難度，各家百貨都有自己經營的頂級超市，像是新光三越有自營的美麗市場，遠東有city'super，真的很難打進去」，業者表示，微風超市量體無法擴大，容易導致進貨量不夠，採購成本高昂，恐怕是南山店難以經營下去的原因之一。

業者也認為，另一個原因是日幣貶值，「跟十多年前比，現在日幣不能同日而語，近期日幣貶值，大家都選擇到日本旅遊時購買日系商品，自然會壓縮頂級超市的獲利空間」。

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此外，電商通路興起，許多進口商的商品，除了實體超市之外，還能同時在很多通路上架，像momo或蝦皮，市場也因此被瓜分。

業界認為，過往頂級超市主打金字塔頂端並具獨特性，在高端市場殺出一條血路；只是隨著市場變化，進口商品取得比以前更為方便，甚至更為便宜，頂級超市要如何再做出區隔和差異化，甚至有獨特服務，以籠絡頂級消費者的心，恐成頂級超市的新挑戰。（編輯：林淑媛）1140321