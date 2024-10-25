微風集團布局綜合電商 明年擴大品項拚成長

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（中央社記者吳家豪台北25日電）微風集團2020年成立電商平台「微風線上精品」，原本以精品購物為主，逐漸發展成綜合型電商。微風線上精品執行副總經理彭劍平今天表示，明年將擴大品項，延伸到更多輕奢品牌及中價位商品，並舉辦線上專屬活動，看好整體營運將持續成長。

彭劍平出席微風線上精品雙11活動開跑記者會指出，微風線上精品成立第2年已損平，第3年開始獲利，在疫情期間業績翻倍成長，疫情結束後保持雙位數成長率。

他說，微風線上精品目前有6000家廠商進駐，商品數量從開站時約5萬件，增加到現在約40萬件，客單價維持在新台幣1.5萬元，因為精品單價非常高，有助提升客單價，今年延伸到輕奢品牌和中價位商品，明年將擴大品項。

彭劍平指出，微風線上精品今年以來業績相較去年成長6%，最重要檔期雙11和耶誕節業績預計可以年增10%。透過線上和線下互補策略、相輔相成，將強化微風集團在線上通路的競爭力。

針對日前統一入股PChome網路家庭，彭劍平坦言，聽到消息確實驚訝，但電商與實體零售業本來就可以相輔相成，正向看待這次入股案，會持續觀察後續效應。

他強調，各家電商的經營方向雖然不太一樣，但本質還是網路購物，「萬變不離其宗」。以微風線上精品為例，曾在線下開設實體快閃店展示商品，並透過線上進行預購。

他提到，另一個OMO（虛實整合）方式，是實體門市在比較稀少的高單價商品到貨時，優先發送簡訊給超級VIP客戶，可以連結到一般消費者看不到的線上「隱形賣場」，優先挑選購買。（編輯：張均懋）1131025