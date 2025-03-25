專職族語教師7年增倍 每人補助提高至70萬元

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部自107學年起創設全職型態的專職族語老師，協助族語授課，專職族語老師從107學年112名增至113學年252名，7年間增長逾1倍，113學年起每人最高補助提升至70萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實原住民族語教育政策，並保存、發展原住民族語的珍貴文化，國民及學前教育署自107年8月會銜原住民族委員會訂定發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，使專職原住民族語老師的聘用具有明確法源。

在法規施行後，投入族語傳承工作的專職族語教師人數逐年穩定上升，教育部於107學年首次補助13縣市聘任112名專職族語老師，至113學年已提升至16縣市聘任252名專職族語老師。

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國教署說明，自107學年起創設全職型態的專職族語老師，協助族語授課進一步保障並促使族語師資來源穩定化，並適時檢討教學現場需求及學校相關的原住民族補助措施，挹注資源；113學年更提高專職族語老師每人最高補助至新台幣70萬元，減輕學校聘用專職族語教師的負擔。

長年投入泰雅族語教學的族語教師陳振威表示，很慶幸能從國小到高中陪伴學生學習族語，透過書寫與對話提升族群認同，深刻體悟「語言亡，族群亡」的同時，期許能將族語世代傳承下去。（編輯：李亨山）1140325