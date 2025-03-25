早安世界》空氣品質變差 北市25、26日出門最好戴口罩

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空氣品質變差 北市建議25、26日出門戴口罩

台北市環保局指出因高壓迴流、環境風場影響，西半部擴散條件差，導致空氣品質達紅色警戒，北市今明兩天位於下風處，污染物易累積，建議民眾出門戴口罩、減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。（看完整報導）

「亞亞在台灣」大談武統自認沒做錯事 不想配合處分離境

「亞亞在台灣」陸配劉女涉武統言論被取消居留權、限期離境，但她24日向媒體堅稱沒做錯事，沒有打算離開台灣，25日將赴內政部要求撤銷行政處分。依移民署處分，劉女須於26日以前離境，逾期滯台將被強制遞解出境。（看完整報導）

美國機器人競賽建中獲獎 取得世界冠軍賽門票

台北市建國中學機器人校隊23日在美國FRC機器人競賽聖地牙哥區域賽，取得進軍世界冠軍賽的門票。建中校隊預賽、複賽表現優異，儘管雙敗淘汰中落敗，沒進入最後決賽，但團隊積分高居第一，尤其對社區發揮影響力，獲得評審肯定，拿下影響力獎。一名建中生向記者表示，以往求學過程中「我們一直是寫參考書上來」，讀書占很大比例，但透過機器人教學服務，他們能與學弟和學妹玩在一起，又能學到東西，感覺非常充實開心。（看完整報導）

日本櫻花接力開 東京24日綻放比去年早5天

日本高知市與熊本市氣象台人員23日宣布，作為開花標準的染井吉野櫻花樹開花，成為日本今年櫻花最早綻放的地區。位在日本南部四國島的高知市開花時間與去年同一天，位於九州的熊本市則比去年早3天。另一方面，靖國神社為判斷東京櫻花（染井吉野櫻）開花標準樹，日本氣象廳24日下午宣布東京櫻花開花，比去年早5天。（看完整報導）

預算遭大幅刪減影響運作 監察院聲請釋憲

監察院24日針對總預算案到憲法法庭遞狀聲請釋憲。監察院表示，原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億元，刪減幅度達96%，只剩約1000萬元，使多項業務停擺，已逾越合理範圍，對監察權的行使構成嚴重妨礙、影響監察院正常運行。（看完整報導）

替代役修法擴大召集 內政部：遇有特殊狀況才實施

內政部與國防部針對替代役備役演訓召集修正相關辦法，召集日數從1天內延為5天內，視需要酌增年限、次數、日數，藉強化備役役男緊急應變、自主防災能力，以因應全球氣候異常、國際情勢緊張等狀況下，維持政府及社會正常運作。至於民防動員，國防部表示，戰時民防團體未納入作戰序列，因非屬現役軍人，不受軍事審判。（看完整報導）

韓國憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案 恢復代理總統職權

韓國總理韓悳洙去年因拒絕任命3名新的憲法法院法官，與反對黨主導的國會起衝突而被彈劾及停職。韓國憲法法院24日駁回彈劾案，並恢復他的代理總統職權。韓悳洙感謝法院的決定，並表示韓國現在沒有分裂的空間，優先要務是向前邁進。（看完整報導）

被捕伊斯坦堡市長獲提名 成土耳其2028大選候選人

前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯因涉嫌貪腐和支持恐怖組織被捕，市長職務也遭到解除，引發數十萬人走上街頭抗議。外界普遍認為他是當前唯一有能力挑戰總統艾爾段的政治人物。土耳其主要反對黨、國會第2大黨共和人民黨23日舉行黨內初選，24日宣布提名伊瑪莫魯為2028年總統選舉候選人。（看完整報導）

年後轉職潮 2月失業率升至3.34%仍寫25年同月新低

主計總處表示，受年後轉職潮影響，2月失業率增至3.34%，但仍創下25年同月新低；勞動市場狀況看起來還不錯，預期轉職潮民眾陸續找到工作，3月失業率將下降。2月勞動參與率59.33%，創民國79年、36年來同期新高，推測民眾認為就業機會增加、對勞動市場較樂觀，帶動整體勞參率。（看完整報導）

前交通部長郭瑤琪過世 任內雪隧完工、因收賄案入獄

前交通部長郭瑤琪24日因主動脈剝離過世，享壽69歲。郭瑤琪任內雪山隧道完工通車，2006年因高速公路電子收費（ETC）案爭議請辭，隨後被控曾於任期內收受有意競標台鐵台北車站商場招標案的南仁湖集團負責人放在茶葉罐內的2萬美元賄賂，二審判刑8年、褫奪公權4年。她在2014年入獄，2016年因罹癌保外就醫。她堅稱沒有收受賄賂。（看完整報導）

開箱老照片》周海媚、羅慧娟來台宣傳「末代皇孫」

古裝劇「末代皇孫」講述男女主角在清末民初譜出一段苦戀，由徐少強、周海媚、黃日華、羅慧娟、謝祖武參與演出。其中周海媚、羅慧娟是當時香港TVB當家花旦，此次合作後，周海媚於「倚天屠龍記」演出周芷若一角，成為演藝生涯代表作；「末代皇孫」則是羅慧娟參演的唯一一部台劇作品。（看完整報導）

Podcast》承載土地與歷史記憶 透過《臺灣原住民文學選集》認識台灣

作家孫大川是生長在台東部落的卑南族原住民，他見證族人外移及傳統祭典的消逝，意識到文化傳承的重要。自比利時留學歸國後，他創辦「山海雜誌社」，希望能透過文學記錄歷史、提供原住民發聲管道。本集文化普拉斯請到孫大川分享踏上文學之路的歷程，從部落生活的童年記憶、創辦山海雜誌社的經過，到出版「臺灣原住民文學選集」的原因。（收聽Podcast）

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