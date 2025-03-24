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年後轉職潮 2月失業率升至3.34%仍寫25年同月新低

2025/3/24 17:05（3/24 17:13 更新）
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主計總處24日發布2月失業率為3.34%，較1月失業率略上升0.04個百分點，終止連續5個月的下降趨勢。圖為台北市信義區商業大樓廊道民眾背影。中央社記者徐肇昌攝 114年3月24日
主計總處24日發布2月失業率為3.34%，較1月失業率略上升0.04個百分點，終止連續5個月的下降趨勢。圖為台北市信義區商業大樓廊道民眾背影。中央社記者徐肇昌攝 114年3月24日
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（中央社記者蘇思云台北24日電）主計總處今天表示，受年後轉職潮影響，2月失業率微幅上升到3.34%，雖終止連5降，仍創下25年同月新低；勞動市場狀況還不錯，推測不少人因此更願意投入就業市場，2月勞動參與率59.33%，創下36年來同月新高。

主計總處今天發布2月失業率為3.34%，月增0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.35%，仍是月減0.02個百分點，兩者皆創下民國90年以來、25年同月新低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，2月失業人數為40萬2000人，受到春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，月增6000人或1.39%，其中，對原有工作不滿意而失業者增加4000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者增加2000人。

譚文玲指出，勞動市場狀況看起來還不錯，預期隨著年後轉職潮民眾陸續找到工作，若無太大意外，預估3月失業率將呈現下滑。

觀察2月勞動參與率為59.33%，創下民國79年、36年來同期新高。譚文玲解釋，整體來看，不管性別、幾乎各年齡層勞參率近年都呈增加，少數年齡層可能有微幅上下波動，推測民眾可能認為就業機會增加、對勞動市場比較樂觀，因此帶動整體勞參率。

主計總處依據國際勞工組織（ILO）定義，編布勞動力低度運用（labor underutilization, LU）統計指標。其中外界關注的「工時不足就業者」（time-related underemployment），2月工時不足就業人數為11萬8000萬人，月增9000人或7.58%。

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譚文玲說明，1月資料標準週在農曆年前、週工時會較高，2月資料標準週落在農曆年後，因此週工時也降低。民眾購物需求農曆年後可能有降低，因此工時不足的就業者人數也稍微增加。

比較各國2月經季節調整後的失業率，台灣為3.35%，加拿大為6.6%，美國4.1%，香港3.2%，韓國2.7%。（編輯：潘羿菁）1140324

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