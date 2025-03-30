全國學生音樂賽4.7萬人次新高 特優團隊登國家殿堂

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（中央社記者許秩維台北30日電）113學年全國學生音樂比賽，總參與學生達4萬7394人次，創歷年新高，決賽於近日圓滿落幕；獲選特優團隊將於4月、6月登上國家音樂廳、衛武營國家藝術中心參與聯合音樂會。

教育部今天發布新聞稿指出，「113學年度全國學生音樂比賽」決賽於3月1日至29日順利舉行，賽事於全台16個場地展開；本屆比賽吸引1771隊參賽，總參與學生達4萬7394人次，個人項目則有2307名學生角逐榮耀，整體參與人數創歷年新高。

台北市內湖區南湖國小打擊樂團指導老師葉靜怡分享，在準備全國賽期間，師生與家長全體總動員，由於打擊樂器琳瑯滿目，因應曲目需求，有熱心家長將私人木琴借給樂團，還發揮創意改造樂器、製作樂器架子，讓團員練習無後顧之憂。

台北市建國中學樂旗隊副隊長蔡杰恩提到，這次參加全國賽，對樂旗隊來說是極具挑戰性經驗，從開學後高強度訓練到比賽前密集團練，每次流汗與堅持，都是為了在舞台上呈現最好的自己；站上舞台那一刻，所有疲憊都轉化為熱情，全體隊員共同享受努力後成果。

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教育部表示，全國學生音樂比賽旨在激發學生對音樂熱愛，並促進各校藝術交流，獲勝特優團隊將於4月28日於台北國家音樂廳、6月2日至3日於高雄衛武營國家藝術中心，參與「藝享青春-全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會」，讓優秀團隊站上國家級殿堂，展現精湛才華。

為進一步促進音樂教育普及與發展，教育部也辦理「114年好優Show學生藝團活動計畫」，鼓勵各校將競賽成果回饋至校內音樂教育，透過社區展演、校內音樂會等方式，讓更多學生受益，進一步深化藝術文化傳承。（編輯：陳仁華）1140330