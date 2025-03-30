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來台旅客3國負成長 觀光署：因報復性旅遊潮趨緩

2025/3/30 15:36
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（中央社記者余曉涵台北30日電）根據交通部觀光署統計，去年來台旅客各國市場中，東南亞的馬來西亞、新加坡及越南負成長。觀光署解釋，主因是報復性旅遊潮衰退，加上其他國家匯率低的吸引力導致。

根據觀光署統計，去年來台旅客共785萬7686人次，若以旅客國籍來看，成長比率最多的日本42.35%，其次是阿根廷39.03%。負成長的3個國家都來自東南亞，包含馬來西亞、新加坡及越南。

根據統計資料，新加坡的旅客衰退最多，成長率為負5.41%，越南負2.94%，馬來西亞負0.02%。

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對此，觀光署指出，推測衰退原因是全球報復性旅遊趨緩，導致旅客出遊人數沒有112年多，加上日本等市場匯率低，吸引旅客前往。

對於負成長的國家，觀光署表示，越南將會朝獎勵旅遊的方向努力，新加坡則強化與當地合作，而馬來西亞目前評估將透過關鍵意見領袖（KOL）介紹台灣新玩法等方式，針對不同國家擬定攬客行銷方式。（編輯：管中維）1140330

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