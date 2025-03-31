公費留學考預定錄取201名 電資、工程64名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北31日電）教育部今天表示，114年公費留學考試預定錄取201名，預定6月下旬公告簡章；配合5大信賴產業推動方案，電資學群及工程學群今年共提供64個錄取名額。

教育部發布新聞稿指出，114年公費留學考試預定6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月4日舉行筆試，12月6日及7日舉行面試，有意報考者，請留意考試相關重要日程。

114年公費留學考試預定錄取201名，各類別錄取名額包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公費留學考試共有19個學群、92個應考學門，一般公費留學獎助限定攻讀博士學位，「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群的研究領域可攻讀碩士學位；勵學優秀公費留學、身心障礙公費留學、原住民公費留學及赴新南向國家受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

配合政府的5大信賴產業推動方案，教育部提到，114年電資學群及工程學群相關學門共提供64個名額，比113年增加40名，例如「人工智慧」10名、「資通訊技術與應用」10名、「網路通訊」5名、「資通訊安全」10名、「新興半導體」5名等11個學門。（編輯：管中維）1140331