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冷冬花開轉好 蜂蜜產量可望擺脫暖冬低谷

2025/3/31 17:18
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）入冬天冷，棗子等水果減產價高，蜜源作物荔枝則花開情況轉好。台灣養蜂協會今天表示，近年暖冬不利花開，產量減，去年很低谷，今年可望比去年增加，將推小包裝禮盒刺激買氣。

台灣暖冬持續數年，去年入冬以來，多次低溫來襲，影響所及，棗子、蓮霧等水果減產，售價大漲，每台斤動輒新台幣上百元。不過，農業部農業試驗所表示，天冷之下，不像往年暖冬，蜜源主要作物的荔枝開花狀況轉好。

台灣養蜂協會秘書長李旺清告訴中央社記者，開花狀況真的很好，荔枝、玉荷包部分的採蜜採得差不多了，接下進行龍眼採蜜。

台灣養蜂協會榮譽理事長鄭金崑說，到目前為止，蜂蜜產量應該比去年多1、2成，花雖然開得不錯，但是低溫時常低於攝氏18度，流蜜狀況受影響，希望接下來的天氣好些，也不要下雨，產量會更好，最終產量如何，約5月初更為明確。

李旺清指出，暖冬多年，影響花開，蜂蜜產量也減少，可依據每年報名評鑑人數評估產量，暖冬以前，產量好時200多人報名，去年產量很不理想，僅80餘人報名，112年較好，約190餘人報名，目前預計今年產量和112年相當。

他說明，今年花況雖然不錯，但數波低溫來襲，冷熱交替，影響流蜜量減少，以及台中、台南局部產區發生蟲害，受影響地區的蜜蜂存活率降低3、4成，對產量產生影響。

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鄭金崑說，觀察消費力有些保守，有國產標章、產銷履歷的蜂蜜，目前預計700毫升每瓶售價約新台幣600元。

李旺清表示，若得獎，上看1000元；今年評鑑活動已開始受理報名，預計7、8月頒獎，協會特地設計小容量單罐250毫升2罐裝的禮盒上市，讓消費者多一種選擇。（編輯：管中維）1140331

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