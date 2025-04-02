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科工館與壽山動物園攜手 兒童節12歲以下免費入館

2025/4/2 16:35（4/2 17:06 更新）
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教育部2日發布新聞稿，介紹教育館所在兒童節假期舉辦的多場活動，其中國立科學工藝博物館推出「歡樂無限FUN科學」，打造沉浸式親子科學樂園。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月2日
教育部2日發布新聞稿，介紹教育館所在兒童節假期舉辦的多場活動，其中國立科學工藝博物館推出「歡樂無限FUN科學」，打造沉浸式親子科學樂園。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月2日
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（中央社記者陳至中台北2日電）兒童節即將到來，教育部所屬教育館所舉辦多場活動，其中國立科學工藝博物館（科工館）與高雄市壽山動物園推出跨館闖關任務，兒童節當天12歲以下還可免費入館。

教育部今天發布新聞稿，介紹教育館所的兒童節活動。科工館於本月3日到6日推出「歡樂無限FUN科學」，橫跨B1兒童科學園、6樓莫拉克風災紀念廳與1樓大廳，打造沉浸式親子科學樂園。

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喜歡動物的小朋友，不要錯過科工館與壽山動物園的合作活動，可愛動物人氣吉祥物「溫河先生」將現身科工館大廳，與民眾共度一場快閃見面會。而科工館南館戶外廣場2日到7日還有「夏日遊樂園」活動，有超過30攤的市集、氣墊城堡、球池、遊樂設施等，邀請親子一起歡度兒童節。

除科工館外，國立海洋生物博物館舉辦「行動海洋圖書館－閱讀海洋與海童行」活動；國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區有「賴瑞的奇幻旅程」及大富翁遊戲；國立台灣科學教育館舉辦「量子井字棋兒童節限定場」；國立海洋科技博物館有氣球表演、泡泡秀、魔術秀及北火熊闖關等「童樂會」活動。相關資訊可參考各館所網站。（編輯：龍柏安）1140402

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