六福村免費入園未成年閉園滯留 今調度接駁巴士

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣六福村清明連假推出未滿18歲入園免費、湧現人潮，昨天閉園後不少未成年民眾搭不上公車，因地點遠叫車不易、返家滯留，六福村今天說，已協調客運、計程車協助，並視情況調度接駁巴士。

六福村透過文字表示，清明連假從4月3日起至4月6日推出未滿18歲免費入園活動，昨天開園時間是上午9時，約上午8時已有不少民眾排隊，昨天統計入園人數達1萬3000餘人，今天人潮與昨天相當。

有民眾告訴中央社記者表示，昨天在閉園後接駁公車數量少，許多未成年民眾無法搭上車，且因遊樂園地處偏遠，要叫計程車等不易，直至晚上7時、8時都還有不少未成年無法回家、滯留。

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對此六福村指出，昨天因離園人數多，需等待離場，經工作人員詢問現場民眾，民眾是因等待家人接送才會有人群聚集。

為避免類似狀況再發生，六福村表示，今天已經協調客運及計程車加開接駁，而園區也會視情況安排接駁巴士，協助遊客離園。（編輯：林恕暉）1140404