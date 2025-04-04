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中小學生嚮往職業受AI影響 半導體工程師黑翻紅

2025/4/4 16:35
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（中央社記者陳至中台北4日電）國語日報今天發布「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，中小學生最喜歡的職業中，半導體工程師由黑翻紅，推測與近期的AI（人工智慧）風潮有關。

國語日報從3月5日到25日透過網路線上調查，完成小學生有效樣本數2891份，中學生207份，特別選在今天兒童節公布調查結果。

調查顯示，小學生最喜歡職業前3名是職業運動員、電競選手、麵包糕點師；中學生最喜歡職業前3名是畫家（含插畫家、漫畫家、電腦動畫）、半導體製程工程師，心理輔導師與醫師、電腦工程師、電競選手、麵包糕點師並列第3名。

值得注意的是，半導體製程工程師從去年中學生不喜歡職業第8名，由黑翻紅，今年首度擠進最喜歡職業第2名。yes123求職網發言人楊宗斌分析，主要受到AI人工智慧產業的風潮帶動；十二強棒球賽等運動賽事，也讓運動員成為學生嚮往的職業。

調查也發現，學生主要依據興趣、展現自我特色選擇嚮往職業，值得注意的是，「薪水高」今年成為中學生的第2名。不喜歡職業的原因主要為沒有興趣、工作辛苦或危險、內容無聊及薪水低。

雲林縣斗六國中教師黃暉凱透過國語日報指出，學生喜歡的職業普遍與生活有關，經常接觸動漫、動畫和遊戲，在欣賞、玩樂的過程中，也會想從事相關行業。

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「心理輔導師」已連續5年登上中學生最喜歡職業前10名，且排名逐年上升。黃暉凱分析，現在的學生很在意自己的心理狀況，加上有「心理假」議題，讓學生注意到這個職業的重要性。

黃暉凱擔憂，學生最不喜歡的職業大都是一級產業，幫括農夫、漁夫、巡山員等，然而一旦經濟環境發生大變動，坐在辦公室裡的職業都會大受影響。其實各個行業都有價值，如何引導孩子深層認識，值得各界重視。（編輯：管中維）1140404

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