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西半部白天高溫上看29度 北部零星短暫雨

2025/4/7 08:07（4/7 08:21 更新）
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圖為台北市北投區街頭民眾午後撐傘漫步。（中央社檔案照片）
圖為台北市北投區街頭民眾午後撐傘漫步。（中央社檔案照片）
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（中央社台北7日電）中央氣象署表示，今天風向轉為偏東到東南風，東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨。其中西半部山區午後的降雨機率會較高一些，其他地區大多為多雲到晴，北部平地偶有零星短暫雨。

隨著風向轉變，北部白天氣溫明顯回升，西半部高溫可以來到攝氏27至29度，東半部約24至26度，各地普遍都較為舒適、溫暖，至於夜晚清晨各地低溫約17至21度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫21至24度；金門多雲時晴，氣溫15至26度；馬祖晴時多雲，氣溫14至19度。

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東北風偏強，桃園、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意；此外，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140407

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