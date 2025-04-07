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高中藝才班特招術科測驗4/12起舉行 3225人報名

2025/4/7 10:16
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（中央社記者許秩維台北7日電）114學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗將於4月12日起採分類、分區辦理，共3225人報名，教育部提醒考生務必備妥相關證明文件及用具應試。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗將於4月中旬起舉行，考生務必於試前上網查詢並瞭解各類各區公告的細部規定事項。

術科測驗音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」、「視譜演唱及即興」等5考科，北區聯招於4月12日至4月14日辦理；中區聯招及南區聯招於4月12日至4月13日辦理；國立馬公高中獨招、彰化縣成功高中獨招於4月12日辦理。

舞蹈班包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」、「現代舞」等4考科，北區聯招於4月12日至4月13日辦理；南區聯招於4月12日至4月13日辦理；國立馬公高中獨招於4月13日辦理。

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美術班包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」、「書法」等4考科，北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高中獨招、國立花蓮女子中獨招、國立台東女中獨招等，均於4月19日辦理。

戲劇班包含「口語表達」、「專長表演」、「創意思維」等3考科，台北市復興高中獨招於4月19日至4月20日辦理。（編輯：張雅淨）1140407

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