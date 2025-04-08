玉山塔塔加設人流計數器 精準掌握環境負荷提升服務

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）玉山國家公園塔塔加遊憩區海拔2500至2800公尺，交通方便加上生態豐富，平均每年約64萬人次到訪；玉管處獲贈紅外線人流計數器設在步道口，盼精準掌握人流資料提升遊憩服務品質。

為提升塔塔加遊憩區步道環境與遊憩品質，玉山國家公園管理處與台灣山盟公益協會合作，由山盟捐贈共3組「雙向人員流量計數器」，3月27日設定完成，分別位在塔塔加鞍部、麟趾山登山口、鹿林山登山口，透過紅外線感應人流進出並記數人次，作為管理策略參考。

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玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，有「塔塔加三山」之稱的麟趾山、鹿林山、鹿林前山設有約15公里環狀步道，是遊客健行熱門區域，沿途可欣賞玉山群峰、南橫關山等風景，並觀察針葉樹、杜鵑、台灣獼猴、山羌、黃喉貂、金翼白眉、帝雉等中高海拔動植物生態，此區無須申請入山、入園，遊客可隨時造訪。

玉管處指出，山盟對玉山園區長程路線步道與山屋認養邁入第3年，今年除增加認養次數，還捐贈3組人流計數器，並由玉管處設在「塔塔加三山」步道重要出入口，以掌握各出入口人流，可作為遊憩區環境負荷及步道經營管理參考，盼藉此提升遊憩服務品質。（編輯：陳仁華）1140408