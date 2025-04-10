玉山國家公園慶40歲 發表保育成果盼永續發展

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）內政部國家公園署玉山國家公園管理處慶祝成立40週年，發表阿里山山椒魚、熊鷹與台灣黑熊等保育成果，及表揚認養企業、資深員工及志工，希望永續發展成台灣最大戶外教室。

玉管處今天舉辦40週年處慶暨保育研究成果發表會表示，這40年從未停下腳步，無論國土保育、環境教育及遊憩登山體驗，持續以創新思維應對挑戰，面對氣候變遷及避免生物多樣性減少等議題，國家公園扮演自然解方重要角色。

活動安排阿里山山椒魚繁殖生活史「雲嶺間的靜默信使」首映，發表「雲端上的白鷹」熊鷹科普書籍及「紮根在玉山的人」，分享台灣黑熊生態保育及監測管理計畫、科研基地推動計畫、台灣鳥類地圖調查計畫、台灣高山型國家公園歷史火燒恢復研究等多項成果。

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玉管處透過新聞稿表示，阿里山山椒魚為珍貴保育類動物，但繁殖資訊稀少，玉管處研究團隊2020年起調查分布與遺傳，成功記錄圈養環境下繁殖育幼過程；熊鷹為台灣體型最雄偉瀕危猛禽，生態習性充滿神祕感，2019年起與研究團隊長期監測研究並推出紀錄片，也將研究成果集結成書籍，深入探討熊鷹生態與保育。

玉管處表示，成立即招聘園內及周邊部落布農族人擔任巡山員，族人熟稔山林，這40年從巡山員到改稱保育巡查員，總是克盡己職、扎根在玉山這片土地；玉山國家公園是台灣黑熊最重要棲地，經多年研究監測、解說教育及跨領域合作，黑熊族群逐步回穩，近年目擊次數屢創新高，更有不少母熊帶小熊紀錄。（編輯：李明宗）1140410