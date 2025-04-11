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高中特招專業群科甄選 術科測驗報名跌破1萬人

2025/4/11 10:36
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（中央社記者陳至中台北11日電）114學年度高級中等學校特色招生「專業群科甄選入學」，術科測驗即將於4月12日起陸續開跑，受到少子女化影響，報名人數跌破1萬人，是近年新低。

特招專業群科甄選是為技職傾向濃厚的學生量身打造，各招生學校可設計不同的術科測驗，例如考刀工、手縫實作、電路設計與接線、農業辨識等，取代過去獨尊學科的窠臼。

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教育部今天發布新聞稿指出，114學年度特招專業群科甄選共有91校、362科（班、組）辦理，預計錄取7954名學生，與去年差異不大。不過，報名人數是近年來首度跌破1萬人，共9830名考生報名（113學年度1萬1234人報名）。

台北市術科測驗訂於4月13日舉行，其餘縣市則於4月12日進行。教育部提醒考生，留意測驗內容範例及試場規則，可到「特色招生專業群科甄選入學宣導網」下載簡章並仔細閱讀。如果是想瞭解更進一步的考試細節，可洽詢各招生學校。（編輯：陳政偉）1140411

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