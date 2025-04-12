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海風號夏季路線首發 賞海景走入地方小鎮

2025/4/12 10:31（4/12 11:06 更新）
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台鐵觀光列車海風號夏季路線12日起改行駛南港至宜蘭，帶領旅客欣賞沿途海景與探索周邊地方小鎮。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
台鐵觀光列車海風號夏季路線12日起改行駛南港至宜蘭，帶領旅客欣賞沿途海景與探索周邊地方小鎮。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵觀光列車海風號的夏季路線改行駛南港至宜蘭，今天正式發車，不僅帶旅客欣賞太平洋海景外，更安排沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景。

去年12月起推出的觀光列車海風號首季行駛新竹至台中區間，為滿足旅客對於鐵道旅遊的熱切期盼，台鐵再度攜手雄獅旅行社打造全新行程，今天起海風號將改行駛南港到宜蘭間，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。

負責規劃行程的雄獅旅遊指出，海風號夏季路線配合台灣適宜的氣候，挑選壯麗的太平洋海景路線，並安排沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景，像是頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟十三行街屋，並前往當地重要信仰中心開漳媽祖廟慶元宮誠心參拜，深入體驗在地人文底蘊。

大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊，迎著海風欣賞壯麗的太平洋美景；猴硐車站，由在地專業導覽老師帶領探索台灣礦業歷史，並一覽完整保存的礦產文物。

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餐點方面，雄獅旅遊說，邀請台北知名排隊名店及米其林星廚指定烘焙坊月. 烘焙工作室Moon Baking Studio，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點，像是有宜蘭礁溪鴨賞與綿密芋泥搭配的芋泥鴨賞堡、以海風號為主題的海風紅豆奶油餐包。

另外，還有以在地茶葉為基底製作花香茶韻可麗、烘焙坊熱銷品項的莓果紅蝴蝶結，及特別延續備受好評的排隊米其林一星Minimal推出夏季路線限定冰淇淋碧螺春和紅石榴口味。（編輯：陳政偉）1140412

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台鐵觀光列車海風號夏季路線改行駛南港至宜蘭，12日正式發車。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
台鐵觀光列車海風號夏季路線改行駛南港至宜蘭，12日正式發車。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
台鐵再度攜手雄獅旅行社打造全新行程，12日起觀光列車海風號將改行駛南港到宜蘭，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
台鐵再度攜手雄獅旅行社打造全新行程，12日起觀光列車海風號將改行駛南港到宜蘭，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。圖為海風號4月11日停靠宜蘭站。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月12日
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