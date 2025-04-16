加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

多益聽力閱讀測驗報名費 10月起調漲為1800元

2025/4/16 11:52（4/16 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司16日發布新聞稿，公告2025下半年測驗時程，並宣布10月起因營運成本考量，聽力與閱讀測驗報名費將調整為新台幣1800元。圖為多益試場外貼有應試須知5大要點。（忠欣公司提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月16日
多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司16日發布新聞稿，公告2025下半年測驗時程，並宣布10月起因營運成本考量，聽力與閱讀測驗報名費將調整為新台幣1800元。圖為多益試場外貼有應試須知5大要點。（忠欣公司提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司今天公告下半年測驗時程，並宣布10月起因營運成本考量，聽力與閱讀測驗報名費將調整為新台幣1800元。

忠欣公司今天發布新聞稿指出，調漲是為因應整體考務營運成本，維持考場品質與服務穩定，並持續提供符合國際標準的英語能力測驗。多益聽力與閱讀測驗報名費將調整為1800元（現為1700元），適用於10月份以後測驗場次（包含10月份）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年下半年度的測驗，仍維持每月開放，但4月份的場次已經滿額，不再接受報名。忠欣公司提醒，近年多益報名人數增加，有升學、求職等需求的考生，建議儘早完成報名程序，才能確保應考機會。

為協助考生準備應考，完成報名繳費後可獲得「TOEIC官方線上模擬測驗」。這項測驗由美國教育測驗服務社（ETS）開發，題型設計與正式測驗相同，可幫助考生提前熟悉作答流程與時間分配。（編輯：李錫璋）1140416

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：