勞動部交通運輸專案勞檢 113年累計罰鍰1113萬元

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）交通運輸業以公路進行營運，若職業駕駛的工作條件不佳將危及乘客和用路人安全。勞動部今天公布去年專案勞檢交通運輸業數據，違法率達16.42%，累計罰鍰新台幣1113萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩會中公布勞動部去年專案勞檢鐵路與軌道運輸業、汽車客運業、汽車貨運業及遊覽車客運業的結果。

根據數據，去年共專案勞檢1200場次，初步統計違反勞動法令計197件，累計罰鍰約1113萬元，處分率16.42%，與112年的處分率17.4%相較沒有明顯差異。

不過，許莉瑩表示，其中汽車客運業處分率從112年的31.4%上升至去年的39.29%，違反項目以變更班次未給予足夠休息時間、工作超時以及未依法給付加班費為最多，違反比率各占16.42%、10.71%及4.29%，研判應是缺工導致違法比率仍偏高。

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許莉瑩指出，為加強監督交通運輸業，勞動部今年也會持續與交通部合作，除了對汽車客運、貨運和遊覽車業進行聯合稽查外，也會將業者勞動法令違規紀錄，作為交通部進行營運安全預警指標、評鑑或補助參考，也會請交通部協助選列評鑑結果不佳的業者，納入專案檢查對象。

根據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，去年遭開罰的汽車客運業，包含統聯客運被罰185萬元、指南客運被罰165萬元及國光客運被罰91萬元等。（編輯：張雅淨）1140418