「星星之火4」紀錄片上線 探討新聞業衝破同溫層

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（中央社台北18日電）蕭同茲先生文化基金會說，公益紀錄片「星星之火4：衝破同溫層！」今天於官網上線，記錄新聞產業在同溫層現象中扮演的角色、同溫層現象的衝擊、及新聞媒體與視聽眾如何衝破同溫層。

基金會發布新聞稿表示，根據路透社（Reuters）2024年最新報告，台灣大眾新聞來源80%為網路平台，演算法精準依據用戶偏好推送內容，社群媒體分享機制更緊密連結觀點相近的人，「同溫層」及「回音室效應」成為當下重要現象。

基金會說，資訊接收片面化正在重塑公共論述生態。在重大公共議題上，不同立場觀點差異正在擴大，日益嚴重極化與分裂，基金會為深入探索，企劃製作「星星之火4：衝破同溫層！」，於基金會官網（http://www.hsiaotungtzu.org/news.html）上線。

根據新聞稿，紀錄片走訪第一線新聞人，探討新聞產業如何在數位洪流下奮力求生，同時守護新聞核心價值；2023年推出「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」紀錄片，以聯合國「2030永續發展目標」SDGs為標的，討論新聞公共性，在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，思考如何善用新聞媒體影響力。

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基金會2024年推出「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」，聚焦AI（人工智慧）議題，探討在資訊真假難辨AI新世代，新聞人如何守護新聞真實性、建立視聽眾對新聞品牌信賴度；基金會藉一系列「星星之火」紀錄片，持續探索時代大趨勢，同步記錄當下新聞人對新聞本質的思索與堅持。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲所設，長年持續關切台灣新聞產業在時代變遷中遭遇的挑戰及扮演的角色。（編輯：李明宗）1140418