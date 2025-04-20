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本土語言學習沉浸式教學 2.3萬學生受益

2025/4/20 10:53（4/20 11:06 更新）
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高雄市深水國小以建置超市概念規劃本土語言學習情境，配合情境及自製宣傳單，讓學生從遊戲中學習自然對話及互動。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月20日
高雄市深水國小以建置超市概念規劃本土語言學習情境，配合情境及自製宣傳單，讓學生從遊戲中學習自然對話及互動。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月20日
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（中央社記者許秩維台北20日電）為提升學生學習本土語言興趣，教育部沉浸式教學計畫以多元方式營造語言學習環境，例如帶唱歌曲、品嚐食物、接觸農田等，至113學年有115校、956班參與，超過2.3萬名學生受益。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，自106學年起辦理的沉浸式教學計畫，是於部定或校訂課程中，以本土語言作為課室語言，結合在地文化、古蹟、習俗等特色，以多元學習方式，鼓勵學生在日常校園環境中自然使用本土語言。

例如新北市安坑國小教師楊麗雯為刺激學生學習動機，在課程中帶唱歌曲，並從歌詞中提問，確認學生認知程度，再加入食物，透過品嚐豆干體驗，引發學生學習興趣；同時運用分組討論、搶答等活動，讓學生在趣味中學習本土語言詞彙，逐漸能以簡短的台灣台語與教師對話。

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台北市石牌國中教師林連鍠結合「小田園」課程，以本土語言作為溝通媒介，從植物特性說起，結合實作經驗，引導學生親身接觸農田，同時將俗諺與生命教育與課程結合，這樣的學習方式也讓學生更貼近本土文化。

國教署表示，為營造深化本土語言學習情境，113學年由高雄市深水國小、南投縣過溪國小、新北市中正國小等3校試辦，以建置本土語文閱讀角、全校性獎勵機制、本土語文相關表演或競賽等方式，增加學生學習興趣，例如高雄市深水國小以建置超市概念規劃學習情境，讓學生從遊戲中學習自然對話及互動。（編輯：吳素柔）1140420

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