工會爭取郵局週六不營業 中華郵政：民眾仍有需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣郵政產業工會擬於5月1日勞動節上街，爭取郵局週六都不營業，全面週休2日等多項訴求。中華郵政回應，目前部分郵局週六營業半天，是考量民眾仍有需求。

目前全台郵局有1296間，其中275間郵局仍於週六營業半天，中華郵政也依規定給予1.33倍到1.67倍加班費。

中華郵政目前有中華郵政工會（屬於企業工會）與台灣郵政產業工會，郵局週六全面不營業的訴求是由台灣郵政產業工會提出。

台灣郵政產業工會日前於臉書提到，全國有8成郵局窗口人員不願意在週六營業上班，向公司反映卻不了了之。

台灣郵政產業工會表示，公司實施數位轉型，週六郵局來客數減少很多，應比照銀行全面週休2日。工會已規劃5月1日上街，爭取週六郵局窗口全面停止上班等訴求。

台灣郵政產業工會也提出其他訴求，包括：績效獎金和營收要脫鉤，比照經濟部照顧國營企業員工；立即調整區段勞逸不均；獎金應納入退休金提撥；職場霸凌及性騷擾零容忍。

中華郵政說明，週六營業郵局主要為服務一般上班民眾利用放假日前往辦理業務，與一般上班日客群不同，且可紓解窗口平日中午的尖峰時段作業負擔，已深受用郵民眾肯定及支持。另現在民眾生活型態改變，配合客戶需求，提供優質服務品質。

有關經營績效獎金應與營收脫鉤部分，中華郵政表示，依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，績效獎金須有盈餘始得發放，並由各事業年度決算稅前盈餘，經考量政策因素所影響收支後，達成的總盈餘（決算稅前盈餘加減政策因素），依員工貢獻程度提撥計給。

有關調整區段勞逸不均部分，中華郵政表示，已輔導員工郵件投遞按路順排序，避免重複路線增加投遞時間；部分投遞單位有勞逸不均問題，公司將督導各局持續檢討並改進相關措施，合理調配人力，以達到更佳成效。

有關經營績效獎金應納入退休金提繳部分，中華郵政表示，依行政院及勞動部函復，均認非屬工資；中華郵政及其他國營事業相關獎金歷來法院多判決非屬工資。

透過 Google News 追蹤中央社

有關職場霸凌零容忍部分，中華郵政強調，公司對於職場不法侵害行為一向採取零容忍態度，並已建立通報及處理機制，積極保障全體工作者權益，已訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。

有關性騷擾零容忍一節，中華郵政表示，公司除訂有「中華郵政股份有限公司性騷擾防治申訴、調查處理要點」外，也提供性騷擾申訴管道、申訴專線及電子郵件信箱，對全體員工定期實施教育訓練，並於各式集會中辦理宣導。（編輯：張雅淨）1140420