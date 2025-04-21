拚台韓互訪300萬人次 觀光署首爾搶攻夏季客群

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國訪台人次今年第1季有望突破31萬人次，為達到年度互訪300萬人次目標，台灣交通部觀光署率團赴韓，透過對民眾、業者等多管齊下方式，搶攻夏季客群。

繼19日、20日在首爾年輕人聚集的漢南洞梨泰院一帶舉行Road Show，觀光署與台灣觀光協會今天在首爾樂天酒店舉辦觀光B2B推廣會，共有46個單位、78名業者代表出席，促成超過200場商務洽談。

駐韓國台北代表部代表梁光中、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏，以及韓國觀光公社代理社長徐英忠、韓國旅行業協會會長李鎭錫、韓國觀光協會中央會常勤副會長朴鍾達等台韓代表也出席推廣會後的午餐會。

徐英忠、李鎭錫等人致詞中都提到，2024年台韓互訪人數達到247萬人次，幾乎恢復疫情前2019年水準，希望透過台韓業者的密切合作互動，早日達成300萬人次互訪目標。

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葉菊蘭則在致詞中提到，韓國訪台人次在今年的第1個月就成為所有外國觀光客訪台人次的第1名，前景看好；而據民航局資料，截至今年2月，台韓之間每月共有10個航線、2268個航班往來，較2019年同期成長119%，也創造方便兩地人員往來的交通環境。

不過，葉菊蘭也指出，去年台灣人訪韓人次約140萬，韓國人訪台則約100萬，與過去相比開始出現不均衡的傾向，她呼籲台韓業者多多配合幫忙，營造更健康、更均衡的互訪狀況。（編輯：唐聲揚）1140421