配合白沙屯媽祖遶境 高鐵增停靠苗栗列車

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）白沙屯媽祖遶境進香活動將於5月1日至11日舉行，高鐵將於旅客較多的其中4天，增加停靠苗栗的列車。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿表示，白沙屯媽祖遶境為重要民俗活動，旅客人數較多的5月1日、9日、10日、11日，將分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車，參加進香旅客可多利用。

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台灣高鐵公司也將與公路局啟動「運具聯防疏運」機制，引導高鐵旅客轉搭客運等大眾交通運具；高鐵苗栗站於客運轉運站（8號公車月台）提供白沙屯接駁專車停靠，並於車站閘門前、1樓大廳（1號出口處）等處設置接駁轉乘導引公告，協助旅客順利轉乘至白沙屯。

台灣高鐵表示，高鐵苗栗站於進香期間，除加派人力外，也將安排人員於服務台旁、1號出口位置，進行舉牌及現場引導。同時將隨時監控車站人潮狀況，必要時將規劃全車自由座（商務車廂除外）的臨時加班車。（編輯：張雅淨）1140422