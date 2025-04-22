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處方藥給大陸家人吃？林靜儀：2情況醫師可拒絕

2025/4/22 19:56
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）有網友疑把處方藥寄給在中國大陸的家人服用。衛福部次長林靜儀今天提醒，若有「不符合適應症卻要求開立藥品」、「沒有那種病卻長期拿處方藥」這2情況，醫師可依專業拒絕開藥。

林靜儀今天在臉書（Facebook）發文並附上截圖，只見有民眾在社群平台提問，指她有1名認識多年好姐妹，對方在中國大陸的家人長期以來都是服用台灣醫師開立的處方藥，但因目前無法直接以郵寄方式寄中國，需要有熱心的朋友協助，幫忙將藥品帶回去後再寄給她的家人。

林靜儀接受媒體電訪說明，從這些討論的留言看來，這名發文者應該是替別人詢問，研判是另一個人拿自己健保卡開藥後帶回給在中國的家人，可能做法有幾種，1種是健保卡持有者本身有生病，又或是並非什麼不得了的藥，甚至不排除醫師知道患者只是來拿藥也照開，結果都是患者拿藥沒有吃。

她坦言，只能提醒大家不要做這件事情，畢竟看完病把藥給別人吃「很難查到」，至於是否有醫療人員懷疑患者不需要又一直拿來還照開，這就不好猜測了。

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「冒用健保卡就醫，是違法的，也曾罰過。」林靜儀表示，雖然就貼文資料，無法確認所涉行為能查察的衛生局；只能提醒臨床醫師在看診時注意病患的健保身分，若有「沒有那種病卻長期來拿處方藥」，或是「不符合適應症卻要求開立藥品」的病患，可依專業予以拒絕。

她強調，醫師依照專業也確認身分開藥之後，就診的「病人」把藥拿給別人吃，就是「病人」的責任了。（編輯：李亨山）1140422

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