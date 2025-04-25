次世代基因定序納健保近1年 肺癌占最大宗

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部健保署自去年5月將19種癌別次世代基因定序檢測納入健保。健保署長石崇良今天表示，累計至今年2月，共申報2041件，肺癌、攝護腺癌、卵巢/輸卵管及腹膜癌居前3名。

精準醫療成國際趨勢，檢測扮演重要角色，其中治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的，次世代基因定序（NGS）成重要工具。健保自去年5月起，將19種癌別納入健保給付，每人每癌別終生給付1次。

石崇良今天出席國家衛生研究院與台基盟生技「旗艦領航開拓新局、TWC聯盟打造台灣生醫資料自主與精準醫療新引擎」記者會，他在會中致詞表示，盼透過給付NGS，同步留存民眾醫療過程中的重要健康資料，不僅做為患者醫療參考，也做為未來研發、研究、療效評估的重要資料來源。

資料蒐集需要建置資料庫，石崇良指出，過去健保資料常遇到格式不一的問題，因此盼NGS相關關資料能做到標準化，目前在國衛院協助下，共訂出包含基因資料、用藥審查資料、治療成效等共102個資料欄位，目前正在林口長庚等7個醫學中心進行驗證，預計5月初可公告指引。

NGS納健保給付將近1年，石崇良指出，去年5月累計至今年2月，共有46家醫院進行申報，共2041件，健保支付共34.87百萬點。各類型中以BRCA1/2基因檢測申報1019件最多；各癌別中，肺癌672件最多，攝護腺癌347件次之，卵巢、輸卵管、腹膜癌共320件第3，及乳癌265件、肝內膽管癌164件。

國衛院與台基盟生技主導成立台灣全基因體定序聯盟（TWC），結合臨床醫學中心、學研單位與產業界，共同推動基因體定序（WGS）的臨床實證與應用擴展，解決重大公衛問題。

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國衛院分子與基因醫學研究所特聘研究員蔡世峯簡報說明，將透過產官學研共同合作，建立公共資料庫；先導計畫已經完成5000個WGS，將依相關法規逐步公開共享。

蔡世峯表示，目前已選定5大目標，針對心臟血管疾病、糖尿病、慢性腎病、代謝異常脂肪肝病變、老化等，逐步完成2萬個全基因體定序；盼以全基因體序列為基礎，針對國內常見、造成較大醫療負荷的糖尿病腎病變，提出優質臨床服務及有效防治措施。（編輯：管中維）1140425