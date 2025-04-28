高鐵端午疏運加開127班次 4/30開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣高鐵公司今天宣布，5月28日至6月2日規劃端午節假期疏運，加開127班次列車（南下58班、北上69班），總計6天提供1062班次旅運服務，4月30日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿表示，因應端午節假期旅運需求，疏運期間提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11至12節），加強服務旅客，可多利用。

台灣高鐵提醒，搭乘延後收班車次的旅客可預先留意、安排往返車站的交通接駁，確保行程順暢。

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台灣高鐵也針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括5月29日晚間6時至8時的南下（每整點25分南港站發車）；6月1日上午10時至晚間9時的北上（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次）。上述時段行駛於南港-台中的區間車次，均特別配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。

台灣高鐵表示，端午疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。（編輯：張雅淨）1140428