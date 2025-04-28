台灣熱氣球嘉年華推手 陳淑慧分享夢想落地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第15年，從零到成為台灣觀光亮點，推手就是曾在中央及地方任職觀光主管的陳淑慧，她的新書談熱氣球故事，分享如何創造改變，讓「夢想落地」。

自從台灣有了熱氣球，陳淑慧的外號就是「台灣熱氣球之母」，她的新書「夢想的到就做得到」昨天開賣。

陳淑慧曾擔任台東縣觀光旅遊處處長，任內推動熱氣球，公務生涯中還曾任職台鐵，協助推動台鐵異業結盟與資產活化，之後陸續出任組改前的觀光局副局長及台北市觀旅局局長。

陳淑慧告訴朋友，新書是分享2010年至2014年的台灣熱氣球故事，現在看到熱氣球在空中自由飛很平常，新書陳述如何從零經驗到熱氣球起飛的故事。

陳淑慧說，現在遇到困難或別人非難就打退鼓的事不斷發生，熱氣球的故事是一群人明知困難，依然攜手向前；新書是一本讓「夢想落地」的行動指南，希望能陪伴大家在遇到困難、被懷疑、想要放棄的時候，找到再精神抖擻、快樂向前邁步的力量。

陳淑慧在書中提到，熱氣球活動不僅讓台東成為國際舞台上的亮點，更讓無數人感受到飛翔的浪漫與自由。她說，一切的開始，來自一個不經意的靈感和想做就做的傻勁，雖然當時經費不足、人力有限，但因選擇相信，只要有決心，一定能找到方法；透過參加競爭型計畫，爭取到第一桶金，一步步克服困難，把一個看似遙不可及的夢想，變成台東的驕傲。

透過 Google News 追蹤中央社

陳淑慧書中寫下，「作為一名公務員，我始終相信，工作不該只是執行，而是帶著創業的心態，努力為地方創造改變。這旅程教會我，即使現實骨感，只要願意堅持，夢想一定可以發光。」

這本書由墨刻出版社發行，推薦適合觀看的對象包括：觀光產業從業者與地方政府推動者、返鄉經營在地創業的地方創生者、熱愛旅遊與地方文化的讀者。（編輯：吳素柔）1140428