秋紅谷黑天鵝3代變15隻 鵝子鵝女3對送北市及2大學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中秋紅谷黑天鵝家族從第1代的2對4隻，到目前已繁衍擴增到15隻；台中市政府今天舉行黑天鵝贈養儀式，將送出3對6隻分別給台北市政府、東海大學及國立台北大學。

位於七期的秋紅谷景觀生態公園是市民休閒好去處，周邊豪宅林立，園區裡黑天鵝家族更是一大亮點，許多民眾覺得看到黑天鵝爸媽帶著黑天鵝寶寶悠游湖中畫面，可愛又療癒。

台中市政府建設局說明，2年前進駐秋紅谷的2對黑天鵝，在市府照料下順利繁衍，如今家族成員已擴增到15隻，為提供更適宜生活空間，市府媒合將3對黑天鵝分別贈給台北市政府、東海大學、台北大學等。

建設局下午在秋紅谷舉行「黑天鵝贈養儀式」，台北市副市長李四川、台北大學校長李承嘉及東海大學校長張國恩都親自前來迎親，台中市長盧秀燕則以家長身分將6隻鵝子鵝女送親家，並在送親前拿出黑天鵝愛吃的空心菜等食物，要讓黑天鵝吃飽飽嫁出去。

盧秀燕表示，台中市人口創新高達286萬人，黑天鵝家族也創新高，從第1代4隻到如今第3代的15隻，長大了就要嫁娶，3個親家大有來頭，今天也親自來帶回家，親家很讚，大家可以放心，雖然很不捨，卻也很開心，鵝子鵝女找到好人家，作為親家，未來關係會更緊密。

李四川指出，他今天向北市長蔣萬安報告要來台中迎親時，蔣萬安還問他，黑天鵝長大後會不會自己飛回老家，他代北市民感謝中市府，一定會好好照顧，有空可以來探親，將會安置於內湖碧湖公園。

透過 Google News 追蹤中央社

張國恩說，中市府1年前就準備送2隻黑天鵝給東海大學，校方會將環境做得更好，斥資整修東海湖，市府生鵝，東海會養鵝，希望養得愈多愈好；他還喊話市府爭取輝達進駐台中，東海大學可以出土地。

李承嘉說，他今天來台中迎親，他就任校長時，一直覺得台北大學心湖應該要有黑天鵝，為湖景增添亮點，他即將於8月卸任，2隻黑天鵝可以說是卸任禮物，他回去後會想辦法編預算，讓黑天鵝活得愉快。（編輯：陳仁華）1140428