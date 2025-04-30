東吳設智慧AI中心 引進輝達設備、業師深化應用

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（中央社記者許秩維台北30日電）東吳大學成立智慧創新AI學習中心，引進輝達的GeForce RTX 50系列桌上型電腦，未來將開設AI跨域應用微課程，還會邀請輝達業師共授，深化學生的AI技術開發與實作能力。

東吳大學今天舉行智慧創新AI學習中心啟用儀式，未來將結合東吳的社會、語言、法商等學科特色，攜手輝達（NVIDIA）培育擁有AI應用能力、跨域能力及多媒體設計能力的人才，打造AI智慧校園。

東吳大學校長詹乾隆表示，AI的出現不但開啟產業革命，更帶來高等教育的革新，東吳將透過校內巨量資料管理學院的專業資源，以及GeForce RTX 50系列桌上型電腦，開設AI課程並引進產學合作機會，發展跨領域學習模式。

輝達香港控股有限公司台灣分公司資深協理邾亦為引用輝達創辦人黃仁勳的話說明，現在所有資訊都是檢索式，透過搜尋可以得到很多資料，未來將變成生成式的世界，電腦可能會預測你想知道哪些資訊，因此「算力」變得更加重要。

邾亦為提到，輝達將很多雲端技術和工具放到RTX裡，東吳智慧創新AI學習中心啟用後，只要輝達更新相關內容，學生就可以使用，例如可以幫助各行各業發展AI的微服務等，未來輝達也希望和東吳合作，發展人文社會領域應用的AI。

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東吳大學教學資源中心主任金凱儀補充，為打造東吳AI智慧校園，學校規劃增設AI學程、AI跨域應用微課程和NVIDIA的AI基礎認證課程，在智慧創新AI學習中心成立後，導入先進的軟硬體設備，結合業界師資，開設產學合作課程，希望為學生創造豐富的教學和產學合作資源。

金凱儀指出，東吳將協同各學院的師資和資源，共同開設跨領域課程，包括通識等基礎課程，強化師生的跨域AI應用能力；另外也將邀請輝達業師共授，以資訊系學生為主，深化AI技術開發與實作能力。（編輯：陳政偉）1140430