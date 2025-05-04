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綠蠵母龜擱淺消波塊間 七美島總動員救援送觀察

2025/5/4 13:01（5/4 13:55 更新）
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一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，遊客立即向民宿業者反映，並向岸巡等單位通報，展開海龜救援行動。（陳正達提供）中央社 114年5月4日
一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，遊客立即向民宿業者反映，並向岸巡等單位通報，展開海龜救援行動。（陳正達提供）中央社 114年5月4日
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（中央社澎湖縣4日電）一隻保育綠蠵母龜，昨天晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，七美島幾乎總動員救援；今天上午將海龜送至馬公，交由水試所澎湖海龜收容救護中心觀察，若狀況良好將儘速野放。

澎湖「七美報報」臉書（Facebook）表示，一名陳姓遊客昨晚在其入住的「聽浪的日子」民宿海岸邊，聽見有疑似海龜呼吸吼聲，經前往察看是隻保育綠蠵龜擱淺在西海岸消波塊間，立即向民宿業者反映並向岸巡等單位通報，展開海龜救援行動。

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包括岸巡七美安檢所與在地民眾、潛水教練等人合力將海龜救上岸，並給予濕毛巾，安置在大水桶內，今天上午專船送往水試所澎湖海龜收容救護中心觀察。

水試所澎湖海龜收容救護中心表示，這隻保育類綠蠵龜，是已成熟母龜，身體僅有輕微擦傷，龜甲長94公分、寬88公分，初步研判可能是在尋找沙灘上岸產卵地點或覓食而意外擱淺消波塊間；將暫留中心進行檢測觀察，若狀況良好，將儘速野放重返大海。（編輯：陳仁華）1140504

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一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，經救援暫留在水試所澎湖海龜救護收容研究中心進行檢測觀察，若狀況良好，將盡速野放。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 114年5月4日
一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，經救援暫留在水試所澎湖海龜救護收容研究中心進行檢測觀察，若狀況良好，將盡速野放。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 114年5月4日
一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，岸巡七美安檢所與民眾等合力將海龜救上岸，安置在大水桶內，4日上午由專船送往水產試驗所澎湖海龜救護收容研究中心觀察。（陳正達提供）中央社 114年5月4日
一隻保育綠蠵母龜3日晚間被遊客發現擱淺七美西海岸消波塊間，岸巡七美安檢所與民眾等合力將海龜救上岸，安置在大水桶內，4日上午由專船送往水產試驗所澎湖海龜救護收容研究中心觀察。（陳正達提供）中央社 114年5月4日
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