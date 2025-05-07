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黃春明特展台大登場 展畫作原件手稿撕畫創作

2025/5/7 10:40（5/7 11:11 更新）
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台大圖書館近日展出黃春明文學季特展，台大校長陳文章（左）、作家黃春明（中）、黃大魚文化藝術基金會董事長李瑞騰（右）出席開幕式。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
台大圖書館近日展出黃春明文學季特展，台大校長陳文章（左）、作家黃春明（中）、黃大魚文化藝術基金會董事長李瑞騰（右）出席開幕式。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月7日
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（中央社記者許秩維台北7日電）台大圖書館近日展出黃春明文學季特展，主題為「魚群與樹的奏鳴曲」，並情商畫作原件展出，透過黃春明的手稿、撕畫、繪畫等創作，拼貼成具獨特世界觀的風景。

台灣大學今天發布新聞稿指出，此次特展由台大校友會、宜蘭縣台大校友會、台大台灣文學研究所、台大圖書館、黃大魚文化藝術基金會等單位共同舉辦，展期自即日起至6月8日。

黃春明文學季特展以「魚群與樹的奏鳴曲」為題，突顯關於海洋、田野、生命的創作，並情商畫作原件展出，盼能與當代環境共生、永續發展等目標對話，並開拓文學創作與閱讀的多元途徑。

台灣大學校長陳文章表示，黃春明的作品深刻刻劃人民的生活日常，用文學表達對台灣社會的熱愛，深深觸動人心，期待黃春明能繼續述說更多的故事，讓更多人發現文學的美好。

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台灣大學文學院院長鄭毓瑜稱黃春明為台灣文藝百科地圖，其充滿生活經驗的創作，把對鄉鎮與都市生活的細膩觀察，穿梭其中的人物形象與人際關係，以豐富的想像力編造成一則又一則動聽的故事，讓讀者得以透過故事中的描述以不同面向、管道來親近故事。

負責統籌黃春明文學季的台灣大學台灣文學研究所所長張文薰說明，特展主題為「魚群與樹的奏鳴曲」，透過黃春明的手稿、撕畫、繪畫等創作，拼貼接續成一幅具獨特世界觀的風景，她也感謝黃春明對台大的信任，讓展覽得以呈現珍貴的第一手資料。（編輯：李亨山）1140507

#台灣大學
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