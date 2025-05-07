鼓勵縣市設行人專用、早開時相 交通部祭獎勵

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）為鼓勵縣市設置行人專用時相以及行人早開時相，交通部長陳世凱今天宣布，規劃將縣市分成3組，其中直轄市部分，設置前2名者將獎勵工作補助費各新台幣15萬元、10萬元。

交通部長陳世凱今天出席道安記者會時引述近期媒體民調，針對行人號誌提早5至10秒鐘亮綠燈，讓行人先行，以及設置行人專用時相政策，獲得超過8成支持度，交通部後續也將積極推動民眾期望事項。

陳世凱指出，為鼓勵各縣市踴躍設置行人專用時相以及行人早開時相，針對今年各組施作前2名縣市，將提供工作補助費，目前規劃將各縣市將分成3組，除了直轄市外，號誌路口超過或低於1000處縣市也將各自劃分成一組。

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根據交通部規劃，直轄市前2名者可獎勵15萬、10萬元工作補助費，至於其他2組前2名縣市各獎勵10萬元、5萬元，至於未達目標值縣市將於道安記者會公布，同時也將列入道安考評工作評分項目。

藉由推動上述計畫，陳世凱目標，希望今年設置行人專用時相、行人早開時相各198處、1558處，後續將請各縣市依照設置原則辦理。（編輯：陳政偉）1140507