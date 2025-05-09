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台灣獎學金畢業典禮 教部倡新型專班留台工作

2025/5/9 18:15（5/9 18:41 更新）
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113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，共有912名學子歡慶畢業。與會學生在場中開心自拍留念。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，共有912名學子歡慶畢業。與會學生在場中開心自拍留念。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮今天在台北登場，共有912名學子畢業。教育部次長葉丙成宣傳今年推出的「新型專班」，提供獎學金、生活津貼，爭取國際生留台工作。

今年共有來自82國、912名台灣獎學金、華語文獎學金畢業（結業）學生。葉丙成致詞時，感謝學子們選擇來台，在就學期間展現韌性和決心，克服語言和文化障礙，同時也豐富了台灣社會，讓台灣與世界更加緊密地連結在一起。

葉丙成也鼓勵學子畢業後留在台灣工作，可善用教育部推動的「國際學生留台就業輔導計畫」，或是113學年開始推動的「新型專班」，留台持續進修。

新型專班以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域優先，由國發基金提供產學獎助金、企業提供生活津貼，學生須於畢業後至少留台工作2年。專班於113學年度春季班開始招生，已在台就學的大三、大四國際生也能參與。

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今天的畢業典禮，邀請來自聖露西亞、以台灣獎學金來台、曾參與歌唱選秀節目的韋喆（Keril Victor）現場演唱帶動氣氛，他說，雖然修讀的領域可能不同，但把握來台的機會，就是開啟美好未來的鑰匙。

來自馬來西亞的李雪菱（LEE SHER LING）提到，初來台灣時對陌生環境感到不安，但透過獨自探索夜市、嘗試騎機車，已逐步適應和融入台灣生活。她並感謝台灣社會展現的善意與包容，未來將帶著友情與收穫，邁向人生的新篇章。（編輯：張銘坤）1140509

113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，曾參與歌唱選秀節目的韋喆（Keril Victor）（圖）現場獻唱，帶動氣氛。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，曾參與歌唱選秀節目的韋喆（Keril Victor）（圖）現場獻唱，帶動氣氛。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞，鼓勵學子畢業後留在台灣工作。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
113學年度台灣獎學金、華語文獎學金畢業典禮9日在台北登場，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞，鼓勵學子畢業後留在台灣工作。中央社記者陳至中攝 114年5月9日
葉丙成
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