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誤判震央發布國家警報 氣象署：受限測站地點、數量

2025/5/14 13:24
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（中央社記者張雄風台北14日電）嘉義大埔上午10時48分發規模4.5地震，氣象署地震測報中心卻針對嘉南高、花東發布災防告警，事後確認是誤判震央及強度。地震中心解釋，因受限測站設置地點、數量導致第1時間誤判。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午10時48分發生芮氏規模4.5地震，地震深度10.7公里，震央位於嘉義縣政府東南東方30.8公里（位於嘉義縣大埔鄉），最大震度嘉義縣、台南市4級。

氣象署就此地震發布2則災防告警，第1則於預測於台東地區發生顯著有感地震，告警範圍包含嘉義縣、台南市、高雄市；第2則是東南海域發生有感地震，告警範圍為花蓮縣、台東縣。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，這2則災防告警最後都與實際地震有落差，主要是受限於測站設置地點與地形所致，原先估到東部有達規模6.4，後來經校正才發現震央應該是位於中南部地區。

吳健富進一步說明，測站設置受限於電力、通訊網路及交通因素，東南部由於大多地形為山脈，因此相較於西部測站密度較低；而災防告警為求快速，因此並未經過人工校正；若地震振幅較大，就會導致東、西部南端的地震預估容易偏向其中一側。

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此外，吳健富提到，在偵測震波的過程中，若受到其他微小地震或振動的干擾，也可能導致判斷上的落差；預警的準確性仍需科技持續克服。

吳健富提到，今年初嘉義強震後，其實持續到現在，嘉義仍有小範圍區域地區整體活動尚未結束，但規模都不大，頻率已逐漸拉長且規模變小、趨緩。 （編輯：龍柏安）1140514

吳健富
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