陽明教養院生畫作上線 轉角遇見孔子展多元共融

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）5月18日是國際博物館日，台北市社會局指出，台北市立陽明教養院生去年「轉角遇見孔子」畫展作品即起在開放博物館數位策展上線，這是文化、科技與社會共融的重要時刻。

今天是國際博物館日，台北市社會局攜手台北市立陽明教養院、中研院數位文化中心、台北孔廟舉辦「轉角遇見孔子」開放博物館數位策展線上展覽開幕式。

10年來每週1次帶領陽明教養院院生畫畫的策展人暨老師江海泙告訴中央社記者，這次上線展出的26幅作品，就是去年在孔廟舉辦「轉角遇見孔子」畫展的畫作，院生也能創作，只是需要一個優化的學習過程。

她說，院生們雖然已40、50歲，但心智其實還是可愛兒童的水平，在帶引院生們時，她常在內心提醒自己要慢一點、沒關係，不然就會變成干擾，多給半小時，院生們就能畫出內心。

江海泙指出，資助活動的台北富邦銀行公益慈善基金會有為院生拍攝創作過程短片，影片參加「台北2025第9屆金雕微電影展」的「網路最佳人氣獎」票選活動，片名為「慢了點、沒關係」，影片編號2，她呼籲各界票投給2號，支持院生。

她說，其實去年院生畫作在古蹟孔廟展出時，許多歐洲觀光客留言支持、表示很驚艷，進而鼓勵了院生，因而有院生頻頻問她「是不是要出國去參展了？」

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中研院數位文化中心助理李佳卉表示，這次合作，提供民眾進入「開放博物館」及「轉角遇見孔子線上展」兩個平台看展，就是無國界的展覽，且可透過影音功能了解作者的想法，也能留言交流、鼓勵院生持續創作。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠指出，他非常驚艷院生的作品超越傳統上對孔子的制式定義，他們以不同視角融入現代化的想法畫出古人「禮、樂、射、御、書、數」，非常值得上線觀賞，且這次的合作展開雙向交流，也將院生帶入社會、與全世界交流。（編輯：戴光育）1140518

台北市立陽明教養院老師江海泙（中）與院生邀民眾參與2025第9屆台北金鵰微電影展的「網路最佳人氣獎」票選活動，呼籲將票投給2號影片「慢了點，沒關係」，支持院生。中央社記者楊淑閔攝 114年5月18日