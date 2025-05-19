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教長發信回顧政策推動 下半年將試辦終身學習券

2025/5/19 10:45
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（中央社記者許秩維台北19日電）教育部長鄭英耀上任將滿1年，鄭英耀今天發信給教育部人員回顧過去1年教育部推動相關政策，並提及下半年將試辦「終身學習券」，實踐全民「活到老、學到老」。

鄭英耀在信件中感謝教育部人員與他並肩同行，面對日常工作的繁瑣，還有共同突破、推動許多重要的教育政策，因為有大家齊心協力，才能堅定向前，更能彼此扶持、共同進步。

回首過去1年，鄭英耀指出，教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，整合各方人工智慧（AI）教育資源，提供學生跨校及師資共享的多元課程；辦理科大與高職攜手合作的「3+2新五專模式專班」，讓學生透過銜接式實作課程建立專業技能與職涯方向；啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供年輕人走向世界舞台的機會與勇氣。

另外，教育部研擬「青年基本法」草案，保障青年參與及發展權益；籌設「運動部」，整合資源並從校園扎根；強化中小學階段社會情緒學習、實施高中身心調適假及修正「學生輔導法」合理配置輔導人力。

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鄭英耀表示，今年下半年預計試辦「終身學習券」，實踐全民「活到老、學到老」的學習型社會願景，這些政策的推動都充滿挑戰，但在優秀團隊夥伴歷經無數次會議研議、意見交流及不斷修正下順利完成，無論是在幕後默默耕耘，還是在第一線積極應對，都是讓台灣教育前進的重要動力。

為維護教育部人員的身心健康，鄭英耀提到，教育部將持續豐富運動及舒緩身心的設施，也提醒大家還是要多運動、注意健康，抽空陪陪家人；因為身心安頓了，工作才更有能量，並期許一起打造有溫度的團隊，為台灣教育打拚。（編輯：戴光育）1140519

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