客製化服務發威 公私立單位進用身障占比創新高

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）推動身心障礙者就業，勞動部提供客製化輔導服務，近日統計顯示，去年義務單位平均足額進用身障占比達到91.63%，創歷年來新高，顯示有更多義務單位願提供職缺進用身障者。

依身心障礙者權益保障法規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在34人以上者應進用身心障礙員工比率為3%，而私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，也應進用身心障礙員工比率為1%，且不得少於1人。

根據勞動部近日統計顯示，113年每月平均義務單位足額進用身障的占比達到91.63%，創有統計資料19年以來新高，且與112年度義務單位足額比率提高1.18個百分點，未足額義務單位家數也減少202家。

勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長劉玉儀告訴中央社記者，勞動部針對大量未足額進用的義務單位，會與地方政府透過專案輔導方式，從這個企業有哪些工作職務釋出等，進一步協助分析這些職缺適合讓什麼樣障別的身心障礙者從事。

劉玉儀以曾獲得金展獎的東友科技股份有限公司為例指出，十年前該公司面臨人力資源不足困境，因「測試部門」工作繁複不符合多數求職者的職業期待，公司不斷在招募新人及流失員工的循環中疲於奔命。

劉玉儀說，後來東友科技在解決人員問題的過程中，掌握到自閉症具有專注力及對細微差異敏感的特質，從民國103年起聘用4名自閉症擔任測試工程師，10年來打造由自閉症患者組成的專業團隊，截至113年底進用身心障礙者比例達公司總人數13%。

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不過，雖然去年義務單位平均足額進用身障占比創歷年來新高，但根據統計，去年平均未足額義務單位中，公立單位有27家、不足進用30人，私立單位1493家、不足進用2106人。

至於裁罰部分，各地方政府依身心障礙者權益保障法第96條第2款裁罰案件統計顯示，112年共計31案、裁罰金額新台幣62萬元，113年共計17案、裁罰金額34萬元，而今年截至第1季共計3案、裁罰金額10萬7470元。（編輯：李亨山）1140522