曾智勇：平埔族原民約98萬人 估年底10萬人登記

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）原住民族委員會主委曾智勇今天在立法院答詢說，全台平埔族原住民約98萬人，估計年底有10萬人登記。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，於今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障；行政院15日院會通過「平埔原住民族群身分法」草案並送請立法院審議。部分立委關切相關議題。

民進黨立委張宏陸質詢，原民會當初設計架構中並無平埔族，平埔族正名後，對原民會是很巨大的轉變，有資格的平埔族就近百萬人，比現在山地及平地原住民61萬人還多，光是認證登記，原民會的服務量就會大幅增加，另外還有相關的福利，原民會在經費及人力上應及早因應。

曾智勇說，根據內政部的統計，平埔族的原住民至少98萬人，身分採登記制，估計年底會有10萬人先登記。

曾智勇說，平埔族人取得身分後，目前山地與平地原住民適用的原住民族基本法，不見得適用平埔族，未來3年會為平埔族人的權益另立專法，原民會年底前會向平埔族群學者專家請益。

曾智勇說，「平埔原住民族群身分法」通過後，馬上賦予平埔族群語言與文化權利，這部分已開始執行，同時會盤點有關醫療、就業與社會福利等資源。

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民進黨立委黃捷說，平埔族正名有必要，未來如何修正原住民的政治參與，而社福規畫也很重要。

曾智勇說，社福部分會再與平埔族群溝通，政治參與部分，有許多山地原住民和平地原住民擔心平埔族正名後，原住民政治參是否改變，因涉及立委的選舉制度若要改變必須修憲，不是單一立法就可，地方的選舉，即使加入平埔族原住民，席次也是外加，不會衝擊現在的原住民席次。（編輯：李亨山）1140522