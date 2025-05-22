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高鐵延伸宜蘭案 鐵道局：可加開說明會

2025/5/22 16:53
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）高鐵延伸宜蘭案在宜蘭只辦過1場公聽會，宜蘭各界曾盼多開幾場。交通部鐵道局今天與宜蘭縣議會的說明會採閉門方式，遭指黑箱；鐵道局表示，若外界需加開說明會，全力配合。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫已進入第2階段環評。

交通部鐵道局曾在3月初，分別在宜蘭大學、新北市及台北市各開1場開公聽會，聽取民意。在宜蘭場次後，包含頭城鎮、礁溪鄉公所等機關認為，多項議題仍未充分說明，發起連署陳情，盼在頭城、礁溪地區加開公聽會。

國民黨立委吳宗憲也認為，交通部在宜蘭只辦過1場公聽會，但民眾仍有諸多疑慮，中央沒有與地方好好溝通，也沒有重視和傾聽民意，理應與地方說明、溝通，要求交通部應針對高鐵延伸宜蘭相關路線行經的鄉市鎮，舉辦公聽會或說明會。

經地方表達訴求後，鐵道局長楊正君今天赴宜蘭縣議會就此案說明。因開放對象僅宜蘭縣議員，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發布新聞稿，指鐵道局閉門會議、拒絕媒體進入，並排除公民團體與地方居民參與，嚴正譴責這場黑箱摸頭大會。

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對於會議「黑箱」的質疑，楊正君會後受訪解釋，這次向縣議會報告，就是民意的溝通；至於宜蘭各界希望後續多到地方舉辦說明會，鐵道局會協助配合。

此外，在這場會議中，也有地方提出高鐵與鐵路高架計畫能否共用路廊問題。楊正君表示，鐵路高架與高鐵是2個獨立的計畫，很難一起實施；若讓鐵路高架計畫併入高鐵，也會對現在的高鐵計畫時程、後續推動，帶來不確定性。（編輯：吳素柔）1140522

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