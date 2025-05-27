積欠工資墊償2大案 遠航追回2億多華映仍掛零

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞動部積欠工資墊償基金過去因中華映管破產及遠航歇業，墊償其所積欠的工資、資遣費等，金額合計新台幣10億多元，勞保局今天說，遠航已經追回2億多元，而華映至今尚未追回。

為了讓勞工能在雇主歇業、清算或宣告破產時所被積欠的工資、退休金及資遣費受到即時保障，政府設立積欠工資墊償基金制度，只要是適用勞基法的事業單位，雇主必須每月按僱用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳積欠工資墊償基金。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞保局普通事故給付組副組長何琇伊指出，根據統計，截至今年3月底止，勞保局已墊付8萬5830名勞工，墊付金額合計83億6275萬多元，協助勞工度過難關。

勞保局盤點積欠工資墊償歷史，以大同集團旗下面板廠中華映管宣布破產屬最大宗，當時由勞動部墊償基金給付約8億元，不論是人數及金額都為歷史新高，第二高為遠航於2019年底無預警停飛歇業，當時勞動部也墊償了2.9億元。

關於這些墊償資金是否已經追回，何琇伊說，遠航部分後續執行強制執行，已經追回2億5000多萬元，債權收回比例為85%。

不過，華映部分，何琇伊表示，雖然後續也有針對華映留存的財產去強制執行，但因華映進入破產程序，必須跟破產管理人申報債權，求償程序必須以破產法相關規定進行，目前還未追回。

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何琇伊說，從基金設立以來至3月底，債權的追償率為19.7%，不過民國104年時有修法提升勞工債權順位，有助於參與分配剩餘財產，以104年開始至今年3月來計算，追償率有達到66%。

根據勞動部勞動基金運用局統計，目前積欠工資墊償基金規模為196億元。（編輯：李亨山）1140527