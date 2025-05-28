逾7成民眾鹽攝取超標 國健署推健康吃粽3秘訣

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）據調查，逾7成民眾鹽攝取超標，端午節將近，高油、高鈉肉粽吃一顆下肚就得跑60分鐘慢跑，才能消耗多餘熱量，國健署今天提供3秘訣，包含減少沾醬、搭配充足蔬果等健康吃法。

根據最新國民營養健康調查結果，19歲以上台灣民眾71%鹽分攝取過量，每天攝取超過建議量6公克，17.2%糖分攝取超過總熱量10%；每天蔬菜攝取未達3份高達78.2%、水果攝取不足2份有88.5%，98%乳品類攝取未達1.5份，87.9%堅果種子類攝取不足1份。

端午假期團聚，很多人餐餐以粽子為主食，衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗今天在記者會提醒，台灣民眾營養攝取有2多4不夠問題，分別是鹽多、糖多、蔬果奶類堅果都不足。含顏色蔬果具豐富植化素，有助器官保養，將五色蔬果入粽，端午節就不用「避粽救輕」。

國民健康署社區健康組科長秦義華進一步說明，仔細分析常見市售粽子營養成分，包含南部粽、北部粽以及甜粽等，不僅高油高鹽高糖，還都有6大類食物不均衡問題，幾乎沒有蔬果，缺乏膳食纖維和微量營養素，還都是精製主食，光是一顆約200克的粽子熱量就高達400至500大卡。

事實上，健康吃粽享受過節氣氛並不困難，秦義華提供3個小秘訣，包含第1個秘訣是聰明選食，盡量挑選口味較清淡、以全穀及未精製雜糧作為主材料的粽子，並且建議一餐以1個為宜，或者與家人朋友分食，減少熱量攝取；沾醬適量使用，降低食入過多鹽分或糖分。

第2秘訣為健康搭配，常見的粽子主要由糯米所組成，所以在享用粽子的同時，記得減少飯、麵等其他全穀雜糧類份量。此外，每餐也要補充足量蔬果，才能達到天天5蔬果的健康均衡飲食；第3秘訣是適度運動，趁著假期外出踏青，增加身體活動量，消耗多餘熱量。

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吃粽沾醬除了應該適量食用，避免攝取過多鹽或糖分，同時要注意選購與保存方式，以避免食安風險影響佳節興致。食藥署副署長林金富提醒，醬料選擇有食品業者登錄字號，檢查產品包裝完整及標示是否清楚，並留意店家環境及儲存條件。

林金富說，鹹味醬料透過降低水活性或調整酸鹼值等延長保存期限，使用時應以乾淨且乾燥器具挖取，使用完畢後確實密封貯存，避免微生物污染。妥善保存同樣不可忽略，有效日期是以未開封狀態而定，開封後可放置於冰箱或陰涼處，儘早食用完畢。（編輯：李亨山）1140528