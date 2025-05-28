葉丙成請假接受性平調查 教長盼一個月內有結果

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，被移交性平會調查。教育部長鄭英耀今天在立法院表示，希望一個月內有完整報告，並坦言教育部和性平事件發生的台大，都有精進空間。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資。民進黨立法院教育及文化委員會7名立委5月21日發表聲明，要求教育部依法移交性平委員會（性平會）調查。

教育部於5月21日宣布將葉丙成移交性平會立案調查，並於26日宣布葉丙成請假。鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，媒體和多名朝野立委關注性平事件進度，鄭英耀坦言非常清楚性平案受到社會大眾關心，教育部會誠實面對，確實檢討行政流程。

民主進步黨籍立委張雅琳質詢時，問及葉丙成被立案調查後，什麼時候會有結果？鄭英耀說，預計6月2日開第一次調查會議，因涉及政務官，希望在公平、公正、不受干擾的情況下，於一個月內提出完整報告。

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教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝補充，事發後有請性平事件當事人所在的台灣大學，持續提供心理諮商服務。

民進黨立委郭昱晴也提到，葉丙成在網路擁有高聲量，貼文暴露當事人個資，造成學生身心受創。鄭英耀表示，對學生的遭遇感到不捨，性平會將從頭審視台大處理流程，葉丙成如果違法，也不會護短。（編輯：李亨山）1140528